В Башкирии памятник борцам с фашизмом хотят перенести за туалет

Житель Башкирии обратился к Хабирову с просьбой помочь сохранить обелиск. Об этом мужчина написал в комментариях у главы Башкирии 8 июня.

Под недавним постом Радия Хабирова, где он и остальные члены делегации Башкирии в Луганске возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны, разместил свой комментарий Айдар Сагитов из деревни Нурдавлетово. По словам Сагитова, обелиск воинам из деревни Нурдавлетово, павшим в годы ВОВ, местные власти собираются перенести в не самое подходящее для него место. Если сейчас обелиск с фамилиями 22 воинов стоит в самом центре деревни, то перенести его, по данным сельчанина, планируют за хозяйственные постройки рядом с туалетом. В деревне Нурдавлетово результатом бесконтрольного хозяйствования стала необходимость сноса памятника погибшим в борьбе с фашизмом уроженцам деревни в связи с необходимостью освобождения участка сельской школы для передачи в частную собственность.Айдар Сагитов По словам Сагитова, об этом 8 июня жителям заявил глава администрации на общем собрании. Данный факт не должен остаться незамеченным только потому, что это далекая деревня, а не центр Уфы, поэтому прошу всех неравнодушных помочь сохранить обелиск на прежнем месте. Им не суждено упокоится в родной земле, но нельзя отбирать память сельчан о них.Айдар Сагитов На сообщение Айдара Сагитова отреагировал глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов и пообещал прояснить ситуацию и дать ответ до 10 июня, однако Сагитов был в своем ответе чиновнику суров и прямолинеен — Рустем Наилевич, мне отвечать не надо. Просто объяснительная отписка меня не устроит, учитывая тот факт, что вообще могла в голову представителя администрации прийти мысль, что на месте монумента может зреть чья-то клубничка, — ответил чиновнику житель деревни. Сагитов попросил оставить в покое то, что «было до», и сообщил, что данный вопрос не оставит и будет обращаться в федеральные приемные, иначе «стыд за допущенное будет преследовать его до конца жизни». Mkset обратился в администрацию района с просьбой прояснить ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.

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