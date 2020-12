Причиной, по которой одна ученица школы избила вторую, являются моральные оскорбления.

Как сообщает iz.ru, школьницы стали выяснять отношения еще на последнем уроке. После этого началась драка, кадры которой появились в социальной сети. На видео видно, что одна школьницы избивает руками и ногами другую ученицу по голове и телу, а рядом находится группа других подростков. По данному факту проводится расследование.

