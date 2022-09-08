Руководство оперного театра в Уфе прокомментировало массовые увольнения артистов

Руководство Башкирского государственного театра оперы и балета (БГТОиБ) прокомментировало конфликт с музыкантами оркестра. Там считают, что точку в споре может поставить только суд.

Руководитель театра Ильмар Альмухаметов заявил, что ни с одним из сотрудников не собирался прощаться, однако они сами отказались перезаключать срочные договоры на следующие три года. «В мае, за месяц до истечения срока действия договоров, мы всех уведомили, что процедура по окончанию трудовых отношений будет запущена. Всем артистам предложили перезаключить контракты на три года», — сообщил он. По словам директора театра, его удивило нежелание 24 артистов продолжить работу. Однако, прокомментировал он, «это было их личным решением, я любое решение человека уважаю». Также, по словам Ильмара Альмухаметова, все сотрудники написали заявления на отпуск с последующим увольнением и должны были понимать, что будут освобождены от должностей. Руководство считает, что увольнение прошло в соответствии с законом Фото: Mkset.ru Когда 24 музыканта не продлили контракты, театр был вынужден объявить конкурс на замещение вакантных мест. После этого 15 сотрудников оркестра приняли участие в конкурсе на общих основаниях — с ними заключили уже годовой, а не трехлетний контракт. Таковы были условия конкурса. Теперь эти 15 человек вновь приняты на работу, их зарплата осталась прежней. Пять из них на тот момент уже успели подать иски к работодателю в суд, но после заключения контракта отказались от своих претензий. С оставшимися девятью (по данным профсоюза оркестра, из 10) спор будет решаться в суде. Других вариантов урегулирования конфликта в театре не видят. Руководители театра отмечают, что не будут заключать ни бессрочных договоров, ни контрактов с индивидуальными условиями. В то же время, отметил Ильмар Альмухаметов, некоторые сотрудники (и не только оркестра), просившие пересмотреть их зарплату или решить какие-то другие вопросы, были выслушаны в конце прошлого сезона. «Те сотрудники, которые хотели поговорить, пришли ко мне лично, и мы поговорили», — подчеркнул он. Также выяснилось, что некоторые артисты все-таки работают по бессрочным договорам. В тот момент, когда театр переходил на срочные контракты, они отказались менять условия работы. Увольнять их, конечно же, не стали. Однако «обратный» перевод со срочных договоров на бессрочные уже невозможен — документы типовые. С представителями созданного оркестром профсоюза у администрации учреждения конфликта нет, отметили там. Сделанные им предложения рассмотрены и признаны «хорошими», сейчас решается вопрос об их реализации. Однако, добавил музыкальный руководитель театра Александр Алексеев, многие вопросы государственное учреждение не может решить щелчком пальцев. Так, замена старых стульев оказалась довольно сложной задачей. Для их замены необходимо объявлять торги: присланный в августе пробный экземпляр опробовали пол-оркестра, и он никому не понравился. Теперь необходимо искать другой вариант. В целом в театре считают, что увольнение произошло строго по закону. Но, если суд встанет на сторону сотрудников, готовы исполнить его решение. Вакансии в оркестре замещены пока не полностью, но, например, конкурс на должности струнников достигал почти четырех человек на место. Между тем руководство учреждения культуры отмечает, что устраивать на работу молодых музыкантов ему крайне невыгодно: «старые» кадры уже знают репертуар. Новым музыкантам потребуется три-четыре года, чтобы полностью его освоить. Однако искать вместе с экс-сотрудниками компромиссное решение не будут.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter