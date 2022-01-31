В Уфе зафиксировали три случая схода наледи и снега

Сегодня, 31 января, в Уфе произошло три случая схода наледи и снега. Об этом сообщили в Управлении Гражданской Защиты города.
Известно, что в ЕДДС поступило три сообщения о подобных случаях, в результате которых пострадала пенсионерка и два автомобиля.
В частности, на улице Кремлевская, 55 на женщину упала наледь с козырька балкона на пятом этаже. В результате пострадала пенсионерка 1953 года рождения. Ее осмотрели врачи, но от госпитализации женщина отказалась.
Также были зафиксированы случаи схода наледи на улицах Ферина, 24 к. 3 и Фронтовых Бригад, 3. Известно, что двое автомобилей получили механические повреждения, пострадавших людей нет.
Управление Гражданской защиты предупреждает о том, что в период выпадения осадков и потепления на улице необходимо избегать нахождения рядом с домами. Если вы заметили на крыше здания наледь или снег, который может представлять опасность, сообщите об этом в ЕДДС города Уфы по телефону 279-90-00, либо по номеру 112.