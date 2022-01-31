В Уфе зафиксировали три случая схода наледи и снега

Управление Гражданской защиты предупреждает о том, что в период выпадения осадков и потепления на улице необходимо избегать нахождения рядом с домами. Если вы заметили на крыше здания наледь или снег, который может представлять опасность, сообщите об этом в ЕДДС города Уфы по телефону 279-90-00, либо по номеру 112.