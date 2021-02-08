Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау»

Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау»

Вчера, 20:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: Сайт главы Башкирии
Сегодня, 8 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с генеральным директором санатория «Янган-Тау» Альфредом Акбашевым для обсуждения развития учреждения в ближайшие три года.

По словам директора санатория, в 2020 году заполняемость коечного фонда в «Янган-Тау» составила более 70 процентов. Также программу реабилитации пациентов после коронавируса прошли 72 человека.

— Минувший год для всех санаториев был непростой. Спасибо, что прошли его хорошо, сохранили уникальный коллектив специалистов. Вашим опытом по розливу минеральных вод заинтересовались другие санатории. А к успешному развитию геопарка «Янган-Тау» приковано внимание многих регионов и стран, — отметил Хабиров.

Напомним, ранее по социальным сетям распространилась информация о том, что директор санатория Альфред Акбашев был замечен за рулем служебного автомобиля Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения. В ГИБДД Башкирии оперативно подтвердить информацию не смогли, но и не опровергли.

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