Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау»

— Минувший год для всех санаториев был непростой. Спасибо, что прошли его хорошо, сохранили уникальный коллектив специалистов. Вашим опытом по розливу минеральных вод заинтересовались другие санатории. А к успешному развитию геопарка «Янган-Тау» приковано внимание многих регионов и стран, — отметил Хабиров.