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В развитие геопарка «Янган-Тау» в Башкирии вложат 435 миллионов рублей

13 ноября 2020, 14:36
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провёл совещание по вопросам развития геопарка «Янган-Тау».

Первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов предложить закрепить за «Янган-Тау» название «Геопарк № 1».

Этот бренд будет способствовать повышению имиджа и инвестиционной привлекательности проекта, сказал Муратов.

На территории парка появится парк геологии «Золотой гвоздь», этнографический комплекс «Караван-сарай», парк имени Салавата Юлаева, центр органического земледелия, кампус для учащихся международной геошколы, а также лыжный комплекс. Планируется, что проектные работы завершатся в следующем году, а уже в 2022 году начнётся строительство. Расходы на проект оценили примерно в 435 миллионов рублей. По предварительным подсчётам это привлечет внебюджетные инвестиции в 30 миллиардов рублей до 2024 года.

Радий Хабиров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Алану Марзаеву доложить о состоянии дорог на территории геопарка.

Меня сильно беспокоят темпы развития первого в России геопарка «Янган-Тау». Договорились с коллегами, что 10 декабря мы увидим детальную дорожную карту развития геопарка, написал глава Башкирии в своём Instagram.

Напомним, геопарк «Янган-Тау» был открыт в 2017 году в Салаватском районе. 10 июля на 209-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО геопарк «Янган-Тау» первым в России и на всём постсоветском пространстве вошёл в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО.

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#Новости#Башкирия#Анна Кононова#Общество
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