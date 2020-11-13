В развитие геопарка «Янган-Тау» в Башкирии вложат 435 миллионов рублей

На территории парка появится парк геологии «Золотой гвоздь», этнографический комплекс «Караван-сарай», парк имени Салавата Юлаева, центр органического земледелия, кампус для учащихся международной геошколы, а также лыжный комплекс. Планируется, что проектные работы завершатся в следующем году, а уже в 2022 году начнётся строительство. Расходы на проект оценили примерно в 435 миллионов рублей. По предварительным подсчётам это привлечет внебюджетные инвестиции в 30 миллиардов рублей до 2024 года.