74-летней уфимке, которую переехал автомобиль такси в Шакше, врачи удалили селезенку

74-летней уфимке, которую переехал автомобиль такси в Шакше, врачи удалили селезенку
74-летней уфимке, которую переехал автомобиль такси в Шакше, врачи удалили селезенку
Сегодня, 12:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео из телеграм-канала @bdtprb
Сейчас чудом выжившая женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии 7 сентября.

74-летняя уфимка, которая вчера угодила под колеса автомобиля такси, чудом выжила и находится в стабильном, хоть и тяжелом состоянии. Известно что женщине удалили селезенку. Были-ли какие-то еще операции у женщины, которую медленно переехала машина в минздраве не уточнили, собственно как и о наличии у нее переломов, о которых сразу после происшествия писали в телеграм-каналах и соцсетях.

Напомним, вчера в соцсетях появились шокирующие кадры из уфимской Шакши. Там на перекрестке улиц Гвардейская и зеленая женщина споткнулась и упала под колеса автомобиля такси. Водитель, судя по всему, этого не видел и поехал прямо на женщину, которая пыталась встать. Это заметили очевидцы и дали водителю понять, что происходит. Очевидцы быстро взяли автомобиль и перенесли его на другое место, вероятно этот поступок и стал спасением для женщины. На место оперативно вызвали скорую помощь.

Позже Яндекс.Такси сообщило, что отстранило водителя от поездок. В ГИБДД пока не давали подробных комментариев по ситуации.

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