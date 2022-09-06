В 2022 году обманутым дольщикам было выплачено более 4 млрд рублей компенсаций

Сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании в ЦУРе замминистра строительства Башкирии Антон Ковшов сообщил, что за 8 месяцев 2022 года 1451 обманутому дольщику были выплачены компенсации на сумму в 4,867 миллиарда рублей.
Кроме того, 11 гражданам в рамках МИП (масштабные инвестиционные проекты — прим.ред.) переданы квартиры. Также с начала 2022 года завершено строительство двух объектов, восстановлены права 140 граждан.
— Есть поручение президента, в 23 году 31 декабря тема обманутых дольщиков в России не существует. Делайте все с запасом, пожалуйста. 23 год — тема закрыта. Никаких отговорок слышать не будузаявил Радий Хабиров.
Ранее Радий Хабиров заявлял, что в республике осталось чуть меньше 3600 обманутых дольщиков.