Хабиров заявил, что проблема с обманутыми дольщиками в Башкирии «не решалась годами»

Хабиров заявил, что проблема с обманутыми дольщиками в Башкирии «не решалась годами»
Хабиров заявил, что проблема с обманутыми дольщиками в Башкирии «не решалась годами»
Вчера, 14:36ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В 2017–2018 годах число обснатуых дольщиков доходило до 9 тысяч, сообщил глава региона.

Сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании Правительства Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике осталось чуть меньше 3600 обманутых дольщиков.

— Очень больная для нас тема. К 17-18 году у нас было до 9 тысяч доходило (обманутых дольщиков — прим. ред.), потом еще тысяча «госстроевская» добавилась. Вот сейчас у нас чуть меньше 3600 человек обманутых дольщиков. Это здорово, это хорошая динамика. Она годами не решалась, у нас дома по 10 лет стояли, мы это делаем совместно с Фондом. Но 3,5 тысячи человек это много. Давайте обратим на это внимание, Радий Хабиров

Напомним, что в ноябре замминистра строительства республики Артем Ковшов заявил, что к 2023 году обманутых дольщиков регионе больше не будет.

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