В Башкирии замглавы района выписывал премии самому себе

В Кушнаренковском районе заместитель главы администрации выписывал премии самому себе, за что и предстанет перед судом.
По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, без ведома главы муниципалитета экс-чиновник выписывал себе денежные премии с января 2015 по декабрь 2016 года на общую сумму в 420 тысяч рублей.
Так, вину мужчина признал, а для обеспечения возврата средств на транспортное средства бывшего заместителя был наложен арест. Тем временем уголовное дело уже направлено в суд.
Ранее мы сообщали, что у председателя совета Шаранского района были найдены акции и ценные бумаги иностранных компаний, что идёт в разрез с Федеральным законом. Депутат сложил свои полномочия добровольно.