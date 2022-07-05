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В Башкирии у главы районного сельсовета нашли акции иностранных компаний

5 июля 03:38
Фото: Администрация Шаранского района
Речь идет о председателе совета Шаранского района Игоре Файзуллине, который в ноябре 2021 года приобрел акции и ценные бумаги иностранных компаний.

Глава сельсовета Шаранского района Игорь Файзуллин нарушил Федеральный закон, который запрещает отдельным категориям лиц открывать и иметь вклады, хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

По информации пресс-службы прокуратуры, Игорь Файзуллин в ноябре 2021 года приобрел акции и ценные бумаги иностранных компаний. На основании этого, надзорное ведомство потребовало от депутатов рассмотреть вопрос об увольнении мужчины. Однако полномочия председателя Совета Игорь Файзуллин сложил добровольно

Известно, что возглавлял районный сельсовет Файзуллин с июля 2021 года и был избран большинством голосов на заседании районного совета.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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