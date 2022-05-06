На майских праздниках туристов Башкирии встретит обновленный виртуальный путеводитель

На майских праздниках туристов Башкирии встретит обновленный виртуальный путеводитель
На майских праздниках туристов Башкирии встретит обновленный виртуальный путеводитель
Вчера, 10:03ОбществоАндрей КоролевФото: МТС
Онлайн-путеводитель расскажет всю необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе.

МТС специально к майским праздникам обновила виртуальный путеводитель по Башкортостану, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе.

Абоненты МТС, приезжающие в Республику Башкортостан, получат ссылку и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей. Гости региона узнают, почему башкирский мед знаменит на весь мир, где начинается нулевой километр и почему в Башкирию приезжали Чехов и Цветаева. SMS-гид МТС также доступен по прямой ссылке mts.ru/bashkiriya, воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.

Фото:МТС

— Республика Башкортостан готовится к наплыву российских туристов. Начало сезона ожидается уже на майских праздниках. Чтобы абоненты МТС могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, благодаря которым наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками. Кроме того, МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В прошлом году мы запустили туристический виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов, а сейчас решили дополнить проект новыми локациями и интересной информацией по всей республике, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

туризм
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