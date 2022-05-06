Минеева: Программа компенсации расходов по переводам через СБП нужна бизнесу

Российская столица является лидером в стране по числу субъектов малого и среднего бизнеса, получившим компенсацию расходов на переводы через систему быстрых платежей. Об особенностях этой эффективной программы недавно рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Минеева отметила, что малые и средние предприятия получили компенсацию за комиссии, которые платили банкам за переводы денежных средств через Систему быстрых платежей. Данную программу запустили в целях поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии СOVID-19. Она эффективно работала до конца 2021 года, и ежемесячный прирост платежей в среднем составлял 35%. В итоге программа оказалась настолько популярной, что ее действие продлили до 1 июля 2022 года. По мнению Татьяны Минеевой, это была одна из эффективных мер помощи бизнесу. Об этом пишет vostokmedia.com. Татьяну Минееву поддержал министр правительства Москвы Кирилл Пуртов. Он подчеркнул, что среди всех российских регионов Москва сохраняет лидерство по числу субъектов МСП, получающих возмещение расходов по переводам через систему быстрых платежей Банка России. В период с декабря 2021 года по март 2022 года возврат комиссии за платежи через СБП на сумму 38,8 миллиона рублей захотели оформить более 7,3 тысячи городских предприятий из сферы торговли и услуг. Программа компенсации пользуется большой популярностью у представителей малого и среднего бизнеса в столице. На Москву приходится 28% от общего объема возмещений по стране, а также 16% от числа всех, кто воспользовался мерой поддержки. По словам Пуртова, программа компенсации расходов на переводы через СБП малому и среднему бизнесу прекрасно проявила себя как инструмент поддержки предприятий, пострадавших в пандемию, и отлично работала до конца 2021 года. По поручению президента РФ Владимира Путина действие программы продлили до 1 июля 2022 года. Поддержкой могут воспользоваться как компании, так и отдельные предприниматели из реестра субъектов МСП. Возврат уплаченной комиссии за платежи в СБП осуществляют в 71 российском банке. Список банков утвержден Министерством экономического развития России. Пуртов указал, что для оформления компенсации субъекту МСП не нужно предпринимать никаких дополнительных шагов. Кредитные организации сами передают в министерство информацию об уплаченных комиссиях, после чего деньги приходят на счета получателей. Решение субсидировать малые и средние предприятия, которые пользовались системой быстрых платежей, приняли в июле 2021 года. Позже эксперты предположили, что продление программы позволит предприятиям сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов. Ожидалось также, что мера будет способствовать более активному подключению предпринимателей к системе. Банк, подключенный к системе, передает в Минэкономразвития информацию о транзакциях и комиссии. В течение 20 дней денежные средства на компенсацию поступают в банк, откуда их отправляют предприятиям. Средства для финансирования привлекают из резервного фонда правительства.

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