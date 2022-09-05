В первый день ВЭФ состоялся II Международный форум по сохранению тигра

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в день его открытия, 5 сентября, был проведен II Международный форум по сохранению тигра. Основным событием стала пленарная сессия «Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год».

Президент России Владимир Путин обратился по видеосвязи к присутствующим. Он рассказал, что с 2010 года мировая популяция тигров увеличилась на 40 процентов. Что касается РФ, то 12 лет назад амурских тигров на Дальнем Востоке насчитывалось до 390 взрослых особей. На данный момент их около 750, включая котят. Рост популяции происходит за счет системных мер, которые реализуются на государственном уровне, и в первую очередь — благодаря работе ученых, природоохранных предприятий и энтузиастов. В работе форума участвовали министры государств, входящих в ареал обитания тигра. В рамках профессионального диалога специалисты в области экологии, эксперты и ученые поговорили о результатах работы программы по сохранению амурского тигра, установили новые ориентиры, обсудили вопросы международной координации действий и налаживания обмена информацией на постоянной основе, сообщает interfax.ru. В своей речи Константин Чуйченко, министр юстиции России, глава наблюдательного совета центра «Амурский тигр», подчеркнул, что в течение десяти лет в РФ браконьеры стали убивать втрое меньше амурских тигров. По его мнению, этому способствовало изменение российского законодательства. Александр Козлов, глава Министерства природы и экологии РФ, заметил, что подключение к программе пространственного мониторинга SMART семи государств (Камбоджи, КНР, Непала, Бутана, Индии, России и Индонезии) дало возможность наладить связи между правоохранительными органами этих стран. Это, в свою очередь, способствовало не только сохранению, но и приумножению популяции тигров. Кроме того, Александр Козлов и Алия Шалабекова, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, заключили договор о реинтродукции тигра в экосистему республики. Сообщается, что в Казахстане существует особо охраняемая природная территория, расположенная близ озера Балхаш. Первыми тиграми, завезенными в новый заповедник, могут стать приморские хищники.

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