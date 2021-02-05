В деревне Башкирии сняли карантин по бешенству животных

В деревне Башкирии сняли карантин по бешенству животных

Вчера, 19:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии карантина по бешенству животных в деревне Азнагулово в Белорецком районе. Ограничения были отменены 30 января, а документ опубликован сегодня, 5 февраля.

Карантин решено снять с личного подсобного хозяйства местного жителя деревни. Отметим, что ограничительные меры действовали с 30 ноября.

Тогда на этой территории было запрещено проводить выставки собак и кошек, продавать и вывозить животных, а также отлавливать диких животных. Ранее управлению ветеринарии было поручено разобраться в причинах появления заболевания у животных и организовать мероприятия по его устранению.

Напомним, в 2020 году в Башкирии было зарегистрировано пять очагов бешенства у животных — у трех собак и двух волков. Случаи выявили в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах республики.

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