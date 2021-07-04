Жители Башкирии одиннадцать часов ожидали рейс в Сочи

Жители Башкирии одиннадцать часов ожидали рейс в Сочи
Жители Башкирии одиннадцать часов ожидали рейс в Сочи
4 июля, 16:53ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: airport_ufa.official
Самолет не смог вылететь вовремя из-за технической неисправности.

160 пассажиров рейса Уфа-Сочи авиакомпании «AzurAir» были вынуждены ожидать своего рейса 11 часов в уфимском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа» сегодня, 4 июля.

Видео на котором возмущенные длительным ожиданием, пассажиры требовали для ответа и выдаче справок официального представителя авиакомпании было опубликовано в телеграм-канале «Вся Уфа».

Видео:Телеграм-канал «Вся Уфа»

Как выяснилось, причиной задержки рейса стала неисправность самолета.

— Задержка чартерного рейса связана с выявлением технической неисправности воздушного судна. Для выполнения безопасного перелета была произведена замена воздушного судна, — сообщил представитель пресс-службы аэропорта Гузель Суфиярова.

Также спустя 6 часов после задержки рейса, пассажирам было предоставлено горячее питание и прохладительные напитки. Рейс вылетел в 05:34 по московскому времени и на данный момент все пассажиры благополучно прибыли в аэропорт города Сочи.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможной задержке рейсов и приобретении билетов. Это было связано с техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг.

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