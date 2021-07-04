Жители Башкирии одиннадцать часов ожидали рейс в Сочи

160 пассажиров рейса Уфа-Сочи авиакомпании «AzurAir» были вынуждены ожидать своего рейса 11 часов в уфимском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа» сегодня, 4 июля.
Видео на котором возмущенные длительным ожиданием, пассажиры требовали для ответа и выдаче справок официального представителя авиакомпании было опубликовано в телеграм-канале «Вся Уфа».
Как выяснилось, причиной задержки рейса стала неисправность самолета.
— Задержка чартерного рейса связана с выявлением технической неисправности воздушного судна. Для выполнения безопасного перелета была произведена замена воздушного судна, — сообщил представитель пресс-службы аэропорта Гузель Суфиярова.
Также спустя 6 часов после задержки рейса, пассажирам было предоставлено горячее питание и прохладительные напитки. Рейс вылетел в 05:34 по московскому времени и на данный момент все пассажиры благополучно прибыли в аэропорт города Сочи.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможной задержке рейсов и приобретении билетов. Это было связано с техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг.