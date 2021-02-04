В Башкирии планируют построить крематорий для трупов животных и птиц

Известно, что в 2021 году вступили в силу новые правила, уточняющие способ переработки и утилизации биологических отходов по классу опасности. Если из менее опасных отходом можно получать полезные вещества для производства удобрений и кормов для животных, то отходы опасного класса нельзя перерабатывать или закапывать в землю.