В Башкирии планируют построить крематорий для трупов животных и птиц

В Башкирии на совещании в Управлении ветеринарии обсудили вопрос о возможном строительстве крематория для животных. Таким образом в республике удастся избавляться от биологических отходов экологичным способом.

Известно, что в 2021 году вступили в силу новые правила, уточняющие способ переработки и утилизации биологических отходов по классу опасности. Если из менее опасных отходом можно получать полезные вещества для производства удобрений и кормов для животных, то отходы опасного класса нельзя перерабатывать или закапывать в землю. Крематорий для животных позволит утилизировать опасные биоотходы. По итогам совещания была создана рабочая группа, которая определит нужные параметры здания и участка земли под строительство.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter