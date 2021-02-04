В Башкирии планируют построить крематорий для трупов животных и птиц

В Башкирии планируют построить крематорий для трупов животных и птиц

Вчера, 10:14ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии на совещании в Управлении ветеринарии обсудили вопрос о возможном строительстве крематория для животных. Таким образом в республике удастся избавляться от биологических отходов экологичным способом.

Известно, что в 2021 году вступили в силу новые правила, уточняющие способ переработки и утилизации биологических отходов по классу опасности. Если из менее опасных отходом можно получать полезные вещества для производства удобрений и кормов для животных, то отходы опасного класса нельзя перерабатывать или закапывать в землю.

Крематорий для животных позволит утилизировать опасные биоотходы. По итогам совещания была создана рабочая группа, которая определит нужные параметры здания и участка земли под строительство.

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