В Уфе выбрали проектировщика для строительства крематория

Posted 21 июля 2020, 05:03
Published 21 июля 2020, 05:03
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Первый городской крематорий построит государственно-бюджетное учреждение «Республиканский градостроительный центр».
Администрация Уфы 20 июля завершила тендер на отбор проектировщика первого городского крематория. «Республиканский градостроительный центр» предложил свои услуги за 5,1 млн рублей, хотя начальная цена контракта составляла 6,999 млн рублей.
Проект крематория должен быть готов в течение 150 дней. Здание должно быть по плану на пересечении улиц Парижской Коммуны и Цулукидзе, ближе к Северной промзоне. Контракт пока что не заключен, и конечная стоимость объекта неизвестна.