Скандал в БГМУ, пикет художников и первая новогодняя ёлка. Итоги дня в Башкирии

Сегодня утром на еженедельном оперативном совещании в администрации города, врио мэра Радмил Муслимов в очередной раз напомнил о мерах безопасности в пандемию. Он распорядился об усилении рейдов в общественных местах, в парках и транспорте. Все жители республики должны носить маски.
Позже Радий Хабиров снова внес поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Он документально оформил свои поручения, озвученные в этот понедельник на оперативном совещании. В частности, речь идет о переводе студентов на дистанционное обучение, а также о расширении списка категорий граждан, которые обязаны сдавать тесты на коронавирус.
К вопросу о борьбе с коронавирусом. Студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. В ответ посыпались обвинения в трусости и корысти. Напомним, Радий Хабиров поручил не трогать студентов, которые не хотят работать без оплаты за труд, отметив, что «Бог им судья».
Несколько публичных акций прошли сегодня у зданий мэрии Уфы и правительства Башкирии. Жители дома № 5 на улице Конституции в Уфе принесли к зданию тазик с вещами и стиральным порошком, предложив мэрии провести генеральную уборку.
А пикет в Белого дома устроили объявившие голодовку педагоги художественной школы в Уфе. Они все еще пытаются добиться справедливости и вернуть на работу бывшего директора Сергея Андреева.
На брифинге Минздрава Максим Забелин попытался успокоить жителей Уфы и республики заверив, что в аптеках есть антибиотики. По его словам, перебои в продаже лекарств были связаны с системой маркировки.
День заканчивается на позитивной ноте. В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю ёлку на площади Салавата Юлаева. Совсем скоро там снова появится 32-метровая пиксельная красавица.