Скандал в БГМУ, пикет художников и первая новогодняя ёлка. Итоги дня в Башкирии

Позже Радий Хабиров снова внес поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Он документально оформил свои поручения, озвученные в этот понедельник на оперативном совещании. В частности, речь идет о переводе студентов на дистанционное обучение, а также о расширении списка категорий граждан, которые обязаны сдавать тесты на коронавирус.