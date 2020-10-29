Голодовка в ДХШ, беременность в COVID-эпоху и лечение мэра. Итоги дня в Башкирии

Posted 29 октября 2020, 03:24
Published 29 октября 2020, 03:24
Modified 3 февраля, 06:39
Updated 3 февраля, 06:39
АО «Башкирская электросетевая компания», входящее в холдинг компании АФК «Система», возглавил Сергей Гурин.
Правительство России включило Уфу в список городов, из которых возобновлено международное авиасообщение.
В администрации Уфы прошло совещание по обращению преподавателей Детской художественной школы №1 имени А.Кузнецова, сотрудники которой заявили о голодовке из-за проблем с руководством и нехватки кабинетов.
Сначала все шутили, что после самоизоляции нас ждёт бэби-бум, однако спустя несколько месяцев эти шутки перестали быть смешными.
Радий Хабиров рассказал о состоянии мэра Уфы.