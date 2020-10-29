mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2020, 03:24

Published 29 октября 2020, 03:24

Modified 3 февраля, 06:39

Updated 3 февраля, 06:39

Голодовка в ДХШ, беременность в COVID-эпоху и лечение мэра. Итоги дня в Башкирии

29 октября 2020, 03:24
Главные новости Уфы и Башкортостана на 28 октября.

АО «Башкирская электросетевая компания», входящее в холдинг компании АФК «Система», возглавил Сергей Гурин.

«Башкирскую электросетевую компанию» возглавил Сергей Гурин
Узнать подробнее

Правительство России включило Уфу в список городов, из которых возобновлено международное авиасообщение.

В аэропорту Уфы возобновили международные перелёты
Узнать подробнее

В администрации Уфы прошло совещание по обращению преподавателей Детской художественной школы №1 имени А.Кузнецова, сотрудники которой заявили о голодовке из-за проблем с руководством и нехватки кабинетов.

В аэропорту Уфы возобновили международные перелёты
Узнать подробнее

Сначала все шутили, что после самоизоляции нас ждёт бэби-бум, однако спустя несколько месяцев эти шутки перестали быть смешными.

Демография в яме. В Башкирии пандемия добавила проблем с рождением детей и абортами
Узнать подробнее

Радий Хабиров рассказал о состоянии мэра Уфы.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика