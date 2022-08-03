Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Не с вами» о конфликте поколений

Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Не с вами» о конфликте поколений
Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Не с вами» о конфликте поколений
Вчера, 21:32ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот клипа ДДТ
Клип длится 10 минут и вполне может быть расценен как короткометражный фильм.

Сегодня на официальном ютуб-аккаунте группы «ДДТ» был опубликован клип на песню «Не с вами» длительностью 10 минут. Начинается клип с рассуждений отца семейства о нынешней молодежи, которая по его мнению живет слишком безответственно.

Речь отца прерывается на сам клип на драйвовую композицию, клип на которую также отличается «молодостью» и «модностью» видеоряда. Несмотря на то, что группе «ДДТ» уже больше 40 лет, клипу и его молодежному задору могут позавидовать и нынешние фрешмены.

И звучание и видеоряд не оставляют равнодушным зрителя, а видеоряд особо консервативных граждан может и шокировать своей откровенностью, смелостью и кричащей молодостью с ее очевидным протестным настроением.

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