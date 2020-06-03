В «Единой России» озвучили итоги предварительного онлайн-голосования

Партия впервые в России сделала онлайн-голосование массовым. Теперь она готова поделиться опытом с ЦИК. В 2020 году проголосовало в 14 раз больше избирателей, чем годом ранее.

Турчак подчеркнул, что ранее партия не раз доказывала, что сильна в традиционном формате общения с избирателями. Теперь освоен и цифровой формат. Эти наработки можно будет использовать в будущем, в том числе для голосования на выборах в Госдуму, добавил он.

Он отметил также, что голосование признано состоявшимся. Теперь все, кто одержал победу, представят партию на выборах этой осенью.

Примечательно, что лишь 20% избранных кандидатов являются действующими депутатами. То есть на политической арене ожидается приток 80% новых лиц. Возраст около 40% победителей менее 35 лет.

По словам председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, «Единая Россия» смогла сделать очень серьезный шаг в развитии партийной системы, собрав такую масштабную базу сторонников, сообщает сайт ER.ru.