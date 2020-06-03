В «Единой России» озвучили итоги предварительного онлайн-голосования
В ходе заседания президиума Генерального совета «Единой России» были подведены итоги первого в стране электронного предварительного голосования. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, зарегистрированных кандидатов насчитывалось более 6 тысяч. Свое мнение выразил почти миллион избирателей.
Партия впервые в России сделала онлайн-голосование массовым. Теперь она готова поделиться опытом с ЦИК. В 2020 году проголосовало в 14 раз больше избирателей, чем годом ранее.
Турчак подчеркнул, что ранее партия не раз доказывала, что сильна в традиционном формате общения с избирателями. Теперь освоен и цифровой формат. Эти наработки можно будет использовать в будущем, в том числе для голосования на выборах в Госдуму, добавил он.
Он отметил также, что голосование признано состоявшимся. Теперь все, кто одержал победу, представят партию на выборах этой осенью.
Примечательно, что лишь 20% избранных кандидатов являются действующими депутатами. То есть на политической арене ожидается приток 80% новых лиц. Возраст около 40% победителей менее 35 лет.
По словам председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, «Единая Россия» смогла сделать очень серьезный шаг в развитии партийной системы, собрав такую масштабную базу сторонников, сообщает сайт ER.ru.
Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также отметил впечатляющее количество голосовавших. По его мнению, партия достигла такого числа сторонников благодаря активной добровольческой деятельности в период пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что другим партиям стоит воспользоваться опытом «Единой России» для решения внутренних вопросов.