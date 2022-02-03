Уфа стала третьим городом в России, где низкие шансы найти нормальную работу

Уфа стала третьим по счету городу в России, где низкие шансы найти нормальную работу. Данные исследования опубликовал сервис SuperJob.
Жителей столицы Башкирии попросили оценить шансы найти высокооплачиваемую работу по шкале от 1 до 5 и данные опросы показали результат в 2,18 балла. Таким образом, Уфа оказалась третьим городом с конца в этом рейтинге, хуже результат только у жителей Омска и Волгограда.
Очевидно, что на первом месте рейтинга оказалась Москва, сразу за ней идут Екатеринбург и Пермь. Всего в опросе поучаствовало 9 тысяч жителей городов, где население составляет больше 1 миллиона человек.
Ранее Уфу признали самым опасным городом для празднования Нового Года. Известно, что в период с 20 декабря по 15 января в столице Башкирии фиксировалось больше всего правонарушений, по сравнению с другими городами. Также оказалось, что в Уфе общественным транспортом недовольно максимальное количество опрошенных жителей – 78 процентов. Больше всего удовлетворены качеством общественного транспорта оказались жители Санкт-Петербурга.