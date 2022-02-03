Уфа стала третьим городом в России, где низкие шансы найти нормальную работу

Ранее Уфу признали самым опасным городом для празднования Нового Года. Известно, что в период с 20 декабря по 15 января в столице Башкирии фиксировалось больше всего правонарушений, по сравнению с другими городами. Также оказалось, что в Уфе общественным транспортом недовольно максимальное количество опрошенных жителей – 78 процентов. Больше всего удовлетворены качеством общественного транспорта оказались жители Санкт-Петербурга.