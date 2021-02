Суд удовлетворил иск главы администрации Хабирова к «Эху Москвы в Уфе» и Потылицыну

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, поданный в октябре 2020 года, к ООО «Эхо МСК» и политологу Андрею Потылицыну. Суд постановил взыскать с них 100 тысяч рублей, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Иск Сидякина связан с расшифровкой фрагмента интервью Андрея Потылицина в эфире «Эха», где последний рассуждает о деятельности руководителя администрации. Как сообщает издание, представитель ООО «Эхо МСК» в представленном суде отзыве попросил отказаться в удовлетворении иска в полном объеме. Шеф-редактор «Эха» Руслан Валеев рассказал Mkset, что пока информация об удовлетворении иска не дошла до редакции, кроме того, её не уведомили о заседании суда. По его словам, «Эхо МСК» собирается обжаловать решение. Считаем, что требовать компенсацию — не правильно. Это также давление на СМИ, противодействие свободе слова, сказал Руслан Валеев. Он также добавил, что все недостоверные факты всегда можно опровергнуть, придя в эфир или предоставив какие-то данные. Руслан Валеев отметил, что редакция всегда готова опровергнуть информацию, которую говорят спикеры.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter