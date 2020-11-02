В Уфе намерены назвать городской объект в честь погибшего мэра Ульфата Мустафина

В Уфе намерены назвать городской объект в честь погибшего мэра Ульфата Мустафина

Вчера, 21:30ОбществоАнна Кононова
Общественная палата Башкирии ещё на прошлой неделе предложила присвоить одной из улиц Уфы имя скончавшегося от коронавируса мэра Ульфата Мустафина.

Председатель Общественной палаты РБ Шамиль Валеев сообщил изданию «Эхо Москвы в Уфе», что городской объект, связанный с Ульфатом Мустафиным, пойдёт на пользу городу.

Я действительно думаю, что, если бы у Уфы появилось городское пространство, связанное с именем мэра Мустафина, это бы, я думаю, улучшило и наш город и было бы достойной памятью человека, который умер на боевом посту мэра в сложное время, цитирует «Эхо» Валеева.

Сегодня, по словам Шамиля Валеева, в Общественную палату уже поступали предложения о подходящем объекте.

Напомним, 31 октября в Башкирии простились с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, который скончался из-за коронавируса. Его не стало в годовщину назначения на пост градоначальника 29 октября. Ульфата Мустафина похоронили в его родном селе Староихсаново в Чекмагушевском районе. Во время речи на траурном прощании в Госсобрании глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть своего друга «большой несправедливостью».

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