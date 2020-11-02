В Уфе намерены назвать городской объект в честь погибшего мэра Ульфата Мустафина

Я действительно думаю, что, если бы у Уфы появилось городское пространство, связанное с именем мэра Мустафина, это бы, я думаю, улучшило и наш город и было бы достойной памятью человека, который умер на боевом посту мэра в сложное время, цитирует «Эхо» Валеева.