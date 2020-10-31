Радий Хабиров не сдержал слез во время речи на прощании с мэром Ульфатом Мустафиным

– Ульфат Мансурович ушёл 29 октября, спустя ровно два года после того, как он был избран мэром города Уфы. Все эти два года Ульфат Мансурович работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Он просто молча делал своё дело: чистил и ремонтировал дворы и дороги, строил парки…, сказал Радий Хабиров.