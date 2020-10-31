Радий Хабиров не сдержал слез во время речи на прощании с мэром Ульфатом Мустафиным

Радий Хабиров не сдержал слез во время речи на прощании с мэром Ульфатом Мустафиным
Видео

Вчера, 16:21
Сегодня в здании Госсобрания состоялась прощальная церемония. Родные, близкие и коллеги простились с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным.
Video:Правительство РБ

Напомним, мэр столицы Башкирии скончался на 61-м году жизнь от осложнений, вызванных коронавирусом и пневмонией. Во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез.

– Ульфат Мансурович ушёл 29 октября, спустя ровно два года после того, как он был избран мэром города Уфы. Все эти два года Ульфат Мансурович работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Он просто молча делал своё дело: чистил и ремонтировал дворы и дороги, строил парки…, сказал Радий Хабиров.

Также он вспомнил, как они с Ульфатом Мансуровичем вместе мечтали о преображении Уфы к 2024 году, к 450-летнему юбилею. Но у них не получилось вместе это сделать. Радий Хабиров назвал смерть мэра большой несправедливостью.

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