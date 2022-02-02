В Уфе ремонт площади у памятника Салавата Юлаева обойдется в 8,5 миллионов рублей

В Уфе ремонт площади у памятника Салавата Юлаева обойдется в 8,5 миллионов рублей
В Уфе ремонт площади у памятника Салавата Юлаева обойдется в 8,5 миллионов рублей
Сегодня, 10:30ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Выбранная компания будет выполнять ремонтные работы меньше начальной стоимости контракта на 1,5 миллионов.

Администрация города Уфы выбрала проектировщика, который будет благоустраивать территорию у памятника Салавата Юлаева. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что по контракту выполнять работы будет компания ООО «Стройкомпроект», которая зарегистрирована в Челябинской области. Благоустройство обойдется в 8,5 миллионов рублей, что является меньше начальной стоимости контракта на 1,5 миллионов.

В конкурсе было четыре участника, один из которых является индивидуальным предпринимателем. В обязанности выбранного исполнителя входит разработка не менее двух вариантов сооружения по укреплению склона, также должно быть представлено экономическое обоснование такого решения.

Сам памятник Салавата Юлаева чиновники также планируют реконструировать. Известно, что внутренний каркас сооружения уже давно заржавел, а в щелях конструкции начали вить гнезда птицы. В связи с этим, памятник признали аварийным. Власти также пообещали, что ход реставрации памятника будет открытым для общества.

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