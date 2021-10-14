«Нужны гарантии»: В Уфе обсудили предстоящую реставрацию памятника Салавата Юлаева

«Нужны гарантии»: В Уфе обсудили предстоящую реставрацию памятника Салавата Юлаева
«Нужны гарантии»: В Уфе обсудили предстоящую реставрацию памятника Салавата Юлаева
Вчера, 21:05ПолитикаФото: Анастасия Денисенко
За круглым столом чиновники приняли окончательное решение реставрировать памятник. На совещании прозвучало мнение экспертов, которое столкнулось с доводами общественности. Член СПЧ Азамат Галин сообщил, что «не политизировать этот вопрос невозможно».

После новости о том, что власти собираются демонтировать памятник для последующей реставрации, появились споры о его судьбе и домыслы касательно устремлений властей в отношении скульптуры. В День республики, 11 октября активисты башкирского национального движения выступили за ремонт скульптуры без снятия ее с постамента (стоит отметить, что на этой встречи не обошлось без провокаций — блогер Арслан Нигматьянов распылил в людей газ из перцового баллончика). По мнению общественников, памятник могут не вернуть после ремонтных работ.

Сегодня, 14 октября, на обсуждении реконструкции памятника Салавату Юлаеву собрались профильные эксперты, представители общественности и органов власти. Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов подтвердил намерения властей реставрировать памятник и сообщил, что в лучшем случае, работы начнутся в мае 2022 года и закончатся в 2024 году. Как сообщалось ранее, согласно утвержденному проекту, памятник будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, а также будет заменена нижняя часть пьедестала.

Вице-премьер Азат Бадранов выступил от лица властей Башкирии о том, почему нужно реставрировать скульптуру:

«Визуально понятно, что металл проржавел. Наблюдается две проблемы — состояние скульптуры и металла и состояние постамента на котором он стоит. Необходимо реставрировать как сам памятник, так и его фундамент. Политизировать этот вопрос смысла нет. Самое страшное, что мы можем представить — в один прекрасный момент у нас памятник под силой тяжести упадет и окажется в реке Белой. Законы физики у нас всегда действуют исправно. Наша задача — сохранить памятник на века. С примирением новых технологий мы этот памятник реставрируем и без ремонта он простоит лет 100-150. Памятник потеет изнутри, создаётся влага. Как только мы создадим условия, когда не будет скапливаться влага — мы сохраним памятник надолго. Радий Фаритович уже высказывался в отношении памятника Салавата Юлаева и он сам санкционировал сегодняшнее наше общение, он за это искренне переживает. Мы придерживаемся полной гласности, мы открыты.»

По словам Бадранова, еще в 2019 году администрация города выполнила работы по наружному и внутреннему обследованию памятника, в результате было выявлено, что памятник находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Скульптура подвержена коррозии, выявлены выветривание и разрушение грунтовыми водами, вследствие чего выявлено просачивание грунтовых вод вплоть до вертикальных трещин, также наблюдаются сколы. В больших трещинах памятника уже гнездятся птицы, подтверждающие фотографии были показаны всем участникам круглого стола.

Фото:Анастасия Денисенко

Руководитель управления по госохране культурного наследия РБ Олег Полстовалов, пояснил, что водоотведение фонтана существенно влияет на состояние склона, где находится памятник. По этой причине скульптура может в любой момент оказаться в реке. «Нужно заниматься также укреплением скалы и фундамента», — подчеркнул Полстовалов.

Азамат Галин, член СПЧ при главе Башкирии выразил на совещании мнение общественности по этому вопросу:

У общественности возникли вопросы о компетенции тех специалистов, которые делают выводы о памятнике. Возникло недоверие к источникам информации. К ценообразованию тоже вопросы — сначала цена была 100 миллионов, не удивлюсь если завтра [речь идет о стоимости реставрации] скажут 5 миллиардов. По поводу трещин — общественность считает, что это из-за того что памятник был собран по частям. По поводу того что памятник ходит — у нас в городе многие дома «ходят», и ничего, стоят. Власть нам говорит что мы «хайпуем». Мы не «хайпуем», мы опасаемся. Вы нам вовремя грамотно не ответили. На каждое опасение нужно доносить информацию. Избежать политизации вопроса не получится, нужны гарантии главы республики по этому памятнику.

В режиме онлайн экспертным мнением поделился известный российский скульптор Салават Щербаков:

«Сначала нужно рассматривать вопрос техники, а потом уже духовный. Первая опасность — это фундамент, вторая опасность — каркас, он устарел. Памятник пустотелый, из чугуна, как памятник „Рабочий и колхозница“. Это естественный процесс, сейчас, например, идет реставрация конного памятника Николая I в Санкт-Петербурге, это распространённая практика. Каркас у таких памятников ржавеет, новые технологии позволяют делать каркас из нержавеющей стали.»

В конце совещания Азат Бадранов уточнил, что ход реставрации памятника будет открытым для общества. Он подчеркнул возможность установить онлайн камеры в месте ремонтных работ. Также он пообещал пустить журналистов к памятнику, чтобы произвести съемку и показать общественности, в каком сейчас состоянии находится скульптура.

Известно, что проектная документация по демонтажу памятника уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы в Санкт-Петербурге и была согласована Башкультнаследием.

Сюжеты:
Подробно
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы