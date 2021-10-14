«Нужны гарантии»: В Уфе обсудили предстоящую реставрацию памятника Салавата Юлаева

После новости о том, что власти собираются демонтировать памятник для последующей реставрации, появились споры о его судьбе и домыслы касательно устремлений властей в отношении скульптуры. В День республики, 11 октября активисты башкирского национального движения выступили за ремонт скульптуры без снятия ее с постамента (стоит отметить, что на этой встречи не обошлось без провокаций — блогер Арслан Нигматьянов распылил в людей газ из перцового баллончика). По мнению общественников, памятник могут не вернуть после ремонтных работ.
Сегодня, 14 октября, на обсуждении реконструкции памятника Салавату Юлаеву собрались профильные эксперты, представители общественности и органов власти. Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов подтвердил намерения властей реставрировать памятник и сообщил, что в лучшем случае, работы начнутся в мае 2022 года и закончатся в 2024 году. Как сообщалось ранее, согласно утвержденному проекту, памятник будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, а также будет заменена нижняя часть пьедестала.