«Нужны гарантии»: В Уфе обсудили предстоящую реставрацию памятника Салавата Юлаева

«Визуально понятно, что металл проржавел. Наблюдается две проблемы — состояние скульптуры и металла и состояние постамента на котором он стоит. Необходимо реставрировать как сам памятник, так и его фундамент. Политизировать этот вопрос смысла нет. Самое страшное, что мы можем представить — в один прекрасный момент у нас памятник под силой тяжести упадет и окажется в реке Белой. Законы физики у нас всегда действуют исправно. Наша задача — сохранить памятник на века. С примирением новых технологий мы этот памятник реставрируем и без ремонта он простоит лет 100-150. Памятник потеет изнутри, создаётся влага. Как только мы создадим условия, когда не будет скапливаться влага — мы сохраним памятник надолго. Радий Фаритович уже высказывался в отношении памятника Салавата Юлаева и он сам санкционировал сегодняшнее наше общение, он за это искренне переживает. Мы придерживаемся полной гласности, мы открыты.»