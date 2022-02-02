Полиция в Ижевске задержала двоих подозреваемых в вооруженном нападении на банк в Уфе

О задержании двоих подозреваемых в похищении из банка в Уфе 4 миллионов рублей в Ижевске сообщили 2 февраля в пресс-службе МВД России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня 2 февраля сообщила о том, что в Ижевске при участии сотрудников Росгвардии были задержаны двое мужчин, которых правоохранители подозревают в вооруженном нападении на отделение Росбанка в центре Уфы, которое произошло месяц назад 26 декабря 2021 года. Тогда похитители ворвались в учреждение и угрожая оружием похитили из банка около 4 миллионов рублей. Один из телеграм-каналов сообщал, что перед тем как похитить из банка деньки мужчины несколько раз заходили в банк, отделение которого находится в самом центре Уфы на улице Цюрупы. После вооруженного нападения правоохранители возбудили уголовное дело по 162 статье уголовного кодекса российской Федерации – разбой. Но до того, как подозреваемые были найдены они на протяжении месяца удачно скрывались от правосудия, все по тому, что к нападению на банк они вели долгую и тщательную подготовку. Известно, что они заранее приобрели подержанный автомобиль при помощи которого и смогли скрыться от оперативного преследования полиции. Подержанное отечественное авто разбойники попросту бросили в одном из дворов. Нашли подозреваемых в вооруженном нападении на уфимское отделение банка в столице соседней республики Удмуртия в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В МВД России сообщают о том, что при обыске у подозреваемых был найден деактивированное автоматическое оружие, а именно автомат Калашникова. Стоит отметить, что после самого ограбления сообщалось, что угражали работнику банка мужчины предметом похожим на пистолет, а не на автомат. Также у них была обнаружена и часть похищенных в банке средств. Известно, что часть средств злоумышленники потратили на покупку двух автомобилей, один предназначался знакомой одного из грабителей, а другой родственникам второго. Оба автомобиля не смогли радовать своих хозяев, так как были изъяты. Подозреваемых в ограблении уже доставили в Уфу, где в скором времени им изберут меру пресечения. Осенью минувшего года кассирше банка "Открытие" в Уфе Лилии Азнабаевой вынесли приговор за похищение 70 миллионов рублей. Калининский суд Уфы приговорил бывшего банковского сотрудника к 4,5 годам лишения свободы, этому способствовало то, что женщина признала вину и активно сотрудничала со следствием. В Башкирии был и еще один резонансный случай с сотрудницей банка Луизой Хайруллиной. Женщина работала в «Россельхозбанке» и в течение нескольких лет занималась хищением денег. За свою “карьеру” ей удалось вынести с места работы более 23 миллионов рублей.

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