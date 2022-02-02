Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам

Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам
Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам
Сегодня, 15:10ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Депутаты передали служебные автомобили врачам для поездок на вызовы и оказания волонтерской и благотворительной помощи населению.

Как сообщил председатель парламента Константин Толкачев, такое решение принимается не в первый раз. Он отметил, что на данный момент машины переданы Минздраву Башкирии и будут использованы для выездов врачей и волонтерских мероприятий.

Автомобили переданы на один месяц, в случае необходимости этот срок будет продлен.

Парламентарии также оказывают другие виды помощи медработникам и населению: развозят продукты и средства индивидуальной защиты нуждающимся, закупают медоборудование и транспорт для больниц, сдают кровь. Известно, что оказывается и другая помощь медикам и населению: развоз продуктов и индивидуальных средств защиты нуждающимся, идет закуп медоборудования и транспорта для больниц. Как отметил Толкачев, "Каждый оказывает помощь в меру своих возможностей".

Ранее сообщалось, что мэрия Уфы специально для медицинских служб выделила 45 автомобилей, а 31 января было добавлено еще столько же. Об этом сообщал сити-менеджер Сергей Греков в своих социальных сетях.

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