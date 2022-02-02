Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам

Парламентарии также оказывают другие виды помощи медработникам и населению: развозят продукты и средства индивидуальной защиты нуждающимся, закупают медоборудование и транспорт для больниц, сдают кровь. Известно, что оказывается и другая помощь медикам и населению: развоз продуктов и индивидуальных средств защиты нуждающимся, идет закуп медоборудования и транспорта для больниц. Как отметил Толкачев, "Каждый оказывает помощь в меру своих возможностей".