Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам

Как сообщил председатель парламента Константин Толкачев, такое решение принимается не в первый раз. Он отметил, что на данный момент машины переданы Минздраву Башкирии и будут использованы для выездов врачей и волонтерских мероприятий.
Автомобили переданы на один месяц, в случае необходимости этот срок будет продлен.
Парламентарии также оказывают другие виды помощи медработникам и населению: развозят продукты и средства индивидуальной защиты нуждающимся, закупают медоборудование и транспорт для больниц, сдают кровь. Известно, что оказывается и другая помощь медикам и населению: развоз продуктов и индивидуальных средств защиты нуждающимся, идет закуп медоборудования и транспорта для больниц. Как отметил Толкачев, "Каждый оказывает помощь в меру своих возможностей".
Ранее сообщалось, что мэрия Уфы специально для медицинских служб выделила 45 автомобилей, а 31 января было добавлено еще столько же. Об этом сообщал сити-менеджер Сергей Греков в своих социальных сетях.