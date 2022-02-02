В Башкирии в ДТП пострадали взрослые и трое детей

В Башкирии в ДТП пострадали взрослые и трое детей
В Башкирии в ДТП пострадали взрослые и трое детей
Сегодня, 14:17ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Авария произошла с участием машины неотложной помощи, которая принадлежит Бакалинской ЦРБ. Женщине, которая находилось за рулем, зажало ногу. Остальным участникам ДТП также потребовалась медпомощь и госпитализация.

В Башкирии столкнулся легковой автомобиль и машина неотложной помощи, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Известно, что при столкновении пострадали трое взрослых и трое детей.

Сообщается, что авария произошла сегодня днем в Бакалинском районе на 128 километре трассы Белебей-Туймазы-Бакалы. Как известно, столкновение произошло между «ВАЗ-2114» и Lada Largus. Три пассажира ВАЗа были госпитализинованы, среди них дети четырнадцати, двенадцати и шести лет. Помощь медиков потребовалась и пассажиру Лады.

Известно, что машина неотложной помощи принадлежит медслужбе Бакалинской ЦРБ, за рулем авто находилась 34-летняя женщина. Во время аварии ей зажало ногу.

На данный момент уточняются подробности ДТП, на месте работают экстренные службы, включая полицию.

Это не первая подобная авария с участием медицинской машины. В сентябре 2021 года водитель «скорой» устроил ДТП после 24-часого рабочего дня. Тогда стало известно, что водитель медицинского автомобиля наехал на металлическую трубу, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 50-летний водитель и 41-летняя фельдшер, получили травмы различной степени тяжести.

Также в августе прошлого года трагичным образом в результате аварии погибли медики из Иглинской ЦРБ. Тогда машина 55-летний водитель не заметил стоявший на обочине КамАЗ, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель и 26-летний фельдшер погибли. После случившегося родственница мужчины говорила о том, что погибший фельдшер собирался увольняться из Иглинской ЦРБ из-за напряженного графика. Женщина заявляла, что работники «скорой» находились «в жару сутки на ногах», а в самой больнице «персонал за людей не считают».

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