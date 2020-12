Неестественный отбор. В Башкирии на пике пандемии медработники заявили о притеснениях

Вчера, 30 ноября, вечером, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети обратился к сотрудникам частных клиник с просьбой выйти на дежурство в ковид-госпитали, поликлиники и бригады скорой помощи.

Абсолютно очевидно: медиков сегодня в Башкирии явно не хватает, а те, которые есть, уже работают на пределе сил. Как следует из опубликованного недавно отчета минздрава РБ, по итогам третьего квартала текущего и уже не раз проклятого всеми 2020 года общая численность врачей в республике уменьшилась на 197 человек. Уменьшение количества медиков в минздраве объяснили, прежде всего, двумя причинами: большой текучестью кадров в медорганизациях республики и уходом на пенсию пожилых врачей. В этом году на заслуженный отдых ушли более 20% опытных докторов от общего числа. Из профессии также уходят по причинам недостаточно высокой заработной платы, тяжелых и опасных условий труда, высокого уровня стресса, жилищных проблем. Mkset изучила только три проблемные ситуации, в которых оказались медицинские работники. Каждая из них, к сожалению, не является исключением. «Заставляли снять трусы и показать следы от уколов» Железнодорожная больница известна многим жителям Башкирии. Правда, в последние годы у многих это словосочетание больше ассоциировалось с названием остановки транспорта на проспекте Октября в Уфе, чем с лечебным заведением. Однако само медучреждение, оказывается, вовсе не прекратило существование, как считали многие. Сегодня оно объединяет два стационара и две поликлиники, а также кабинеты предрейсовых медосмотров на крупных станциях по Башкирии. Название у бывшей ж/д больницы теперь иное — Клиническая больница «РЖД-медицина», статус — частное учреждение здравоохранения. Не вдаваясь в детали форм собственности, которые в данном случае больше связаны с особенностями законодательства, отметим, что клиника не подведомственна Минздраву Башкирии, а подчиняется дирекциям РЖД в Самаре и Москве. По мнению сотрудников клиники, такое положение дел во многом и объясняет сложившуюся в стенах больницы ситуацию. Главврача ж/д больницы в Уфе могли уволить из-за кадровой политики — Я устроилась на работу в 2014 году. Тогда нашим главврачом была Раиса Павловна Оренбуркина, очень компетентный и внимательный руководитель. После её ухода около года главным врачом был Рустем Фазылович Валеев, бывший первый замглавы минздрава Башкирии, тоже вполне достойный руководитель, с уважением относившийся к персоналу. Потом к нам пришла Индира Венеровна Сахаутдинова. И вскоре после этого рабочее время для многих из нас стало пыткой. Конечно, каждая метла, как говорится, метёт по новому, но в этом случае дело не в переменах, а в методах руководства, — поделилась своими воспоминаниями одна из бывших сотрудниц КБ «РЖД-Медицина» в Уфе на условиях анонимности. По её словам, новый главврач усиленно занялась кадровыми перестановками, причем это касалось как технического, так и медицинского персонала. Главный врач, по свидетельствам сотрудников, шокировала всех тем, что могла прийти в любой момент в кабинет и устроить обыск в тумбочках и шкафах, запрещая держать в них личные вещи и гигиенические принадлежности. (Кстати, эти детали напомнили методы руководства, которые в свое время в РКБ имени Куватова активно внедряла её бывший руководитель Эльза Сыртланова. В ж/д больнице поговаривают, что Индира Сахаутдинова дружит с Сыртлановой, однако, забегая вперёд, уточним, что при общении с журналистом Mkset Индира Венеровна не ответила на вопрос о своих взаимоотношениях с экс-главврачом РКБ). Если человек выражал несогласие с кадровыми перестановками или иным нововведениями (типа питания по расписанию и обысков), он тут же попадал в «черный список» по принципу «незаменимых нет». Такого сотрудника начинали систематически гнобить. Лично я очень редко раньше брала больничный, но тут меня довели до такого состояния, что на фоне постоянного стресса начались не только панические атаки, но и проблемы со спиной, продолжает рассказ наша собеседница. Женщина ушла на больничный по неврологическому заболеванию, но внезапно была вызвана на работу председателем врачебно-экспертной комиссии. Доктор с чиновничьими полномочиями устроила сотруднице, по ее мнению, форменный допрос, настаивая, что она вовсе не больна. Такой график питания установлен в ж/д больнице со ссылкой на ограничения в связи с пандемией. При этом, по словам, сотрудников, соблюдать его нереально. Photo: Mkset.ru — По правилам она могла бы меня осмотреть по окончании срока больничного, если бы возникли сомнения. Но я не стала спорить и дала ей посмотреть мою карточку. Мы пришли к терапевту вместе с моим лечащим врачом-неврологом. Меня заставили лечь на кушетку поднимать ноги. Мой врач попросил остановить это всё, потому что мне было действительно больно, даже слёзы выступили на глазах. И меня ненадолго отпустили. Вскоре меня снова вызвала та же доктор-чиновница, потребовала, чтобы я показала лекарства, которые мне колют, кассовый чек из аптеки под предлогом того, что врач мог выписать мне «неправильный препарат», — вспоминает бывшая сотрудница больницы. Следующая часть её рассказа уже шокировала. От меня потребовали снять трусы и показать следы уколов, которые мне делают в ягодицу. Я сказала, что у меня, во-первых, критические дни, а во-вторых, я не желаю проходить такую унизительную проверку. И вот так протекало всё мое лечение, я каждый день отчитывалась о своем самочувствии. С одной стороны, кто-то скажет, что руководство заботится о своих подчиненных, но, зная всю подоплеку, могу заверить, что это было просто издевательство, главная цель которой — не помочь мне поправиться, а окончательно вывести меня из равновесия. Меня заставляли нагибаться, проверяли, есть ли у меня боли. Пригласили снова невролога, которая подтвердила, что у меня явный перекос спины и боли, — заявила собеседница. Её отправили сначала на МРТ, а потом на консультацию к нейрохирургу, попасть к которому из-за пандемии не удалось. Назначили капельницу, при этом председатель врачебно-экспертной комиссии регулярно приходила проверять, как проходит процедура. — В конечном итоге я закрыла больничный и вышла на работу, а там столкнулась с тем, что меня просто начали изводить бесконечными претензиями. При этом регулярно вызывали «на ковер» к главврачу, я в жизни столько времени у руководства в кабинете не проводила. В итоге когда начало болеть сердце и я стала всерьез опасаться инсульта, я уволилась. Но потом обратилась в прокуратуру, чтобы оспорить все наложенные на меня взыскания. Сейчас моя жалоба рассматривается, — так завершается рассказ. Железнодорожная больница является одним из старейших медучреждений Уфы. Photo: 2gis.ru Такая ситуация, к сожалению, не единична. Судя по признаниям бывших сотрудников, неугодных руководству клиники людей методично доводили до истерик и вынуждали уволиться. Вышедшие из отпуска люди обнаруживали, что их рабочие места заняты, а их вещи просто свалены в углу, рабочая информация из компьютеров стерта. В итоге, как говорят представители больницы, уже от отчаяния летом этого года они решили обратиться за защитой в профсоюз медиков «Действие». Эта новость послужила поводом для новых претензий. Двух медсестер обвинили в краже наркотиков (это было еще в прошлом году, до создания профсоюзной ячейки «Действия»). Но потом ампулы внезапно нашлись — видимо, авторы «спецоперации» поняли, что такое событие повлечет проверку всей больницы. Медсестёр потом все равно вынудили уволиться другими способами. Работать стало невыносимо. У моего руководителя на стенке висел календарик, на котором, как мне сказали, были отмечены даты, по которым она должна была писать на меня служебные записки руководству. Когда я посмеялась над этим, календарик тут же спрятали. Людям срезали премии из-за малейших претензий. Человеку могли заочно закрыть больничный в нашей поликлинике и сообщить об этом ему только на следующий день. Сотрудник спешно приезжает на работу, где его уже ждут с видеокамерами и фиксируют факт опоздания, чтобы оформить тут же выговор. И это только малая часть примеров, рассказала руководитель ячейки профсоюза «Действие», бывший экономист ж/д больницы Ольга Савельева, увольнение которой, по ее словам, также было связано с целой чередой изматывающих неприятных инцидентов. По ее подсчетам, за 2019 год из клиники уволились 147 чел, из них 53 ушли по соглашению сторон, то есть пообещав не выдвигать претензии работодателю. Из 147 уволившихся 53 — это врачи, 40 — средний медперсонал, 21 — младший медперсонал, 33 — административные и технические работники. Трое из уволившихся являлись заместителями главного врача. За девять месяцев 2020 года уволились 96 человек, из них 16 –врачи, 31 — средний медицинский персонал, остальные — младший персонал, административные или технические работники. И всё это в условиях пандемии, когда, казалось бы, каждый медработник должен быть на счету. При этом никто из ушедших из «РЖД-медицины» сотрудников (будь то медики или иные работники) не остался без работы, все оказались востребованы, что говорит само за себя. Ольга Савельева Photo: Mkset.ru Только Ольга Савельева и еще два сотрудника больницы обратились с заявлениями в транспортную прокуратуру, которая уполномочена проверять работу клиники «РЖД-медицина». Помимо этого, как стало известно Mkset, отдел полиции на транспорте расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников клиники. — Пока речь идет о расследовании в отношении неустановленных лиц, но, судя по собранным материалам, скоро фигуранты дела могут быть определены вполне конкретно, — пояснил источник Mkset. Чтобы прояснить ситуацию и узнать точку зрения главного врача Индиры Сахаутдиновой, которая, к слову, является дочерью известного профессора БГМУ Венера Сахаутдинова, мы связались с ней по телефону. Я являюсь главным врачом 2,5 года. За это время в больнице многое изменилось. Уровень текучести кадров у нас не превышает показатели других медицинских организаций. Значительная часть из тех, кто уволился, — это люди преклонного возраста, вышедшие на пенсию, внешние совместители, остальные уволились по собственному желанию, либо вследствие нарушений. Эти работники, видимо, и инициируют жалобы. У нас уже неоднократно проводились проверки Гострудинспекции, ведомственной дирекции, которые не нашли нарушений трудового законодательства и прав работников. Конечно, все эти жалобы существенно мешают нам работать, отвлекают от выполнения обязанностей в такое трудное время, связанное с пандемией коронавируса, сообщила Индира Сахаутдинова. Главный врач Индира Сахаутдинова Photo: http://rzdmedufa.ru/ Она также прокомментировала информацию о прокурорских проверках и уголовных делах. Все, что говорят об уголовных делах, также не соответствует действительности. Вместе с нашей командой мы выдержали все испытания в этот сложный для всех нас год. Коллектив омолодился, при тесном взаимодействии с университетом обучаем ординаторов, готовим кадры по многим «дефицитным» специальностям. Больница показала хороший результат по всем показателям. Удалось сохранить уровень заработной платы сотрудникам. Несмотря на все трудности, мы внедряем современные методы диагностики и лечения. Получили международный сертификат качества ISO 9001. Для жителей республики запустили новую программу ковид-реабилитации по ОМС. Мне искренне жаль людей, которые тратят свои силы на анонимки и необоснованные жалобы. Как врач, просто хочу пожелать им здоровья, так закончила свой комментарий главный врач. Mkset планирует следить за этой историей и дальше и предоставит возможность высказаться её участникам. «Защити себя сам» Наша редакция уже ранее не раз обращалась к теме защиты прав медиков. Практически всегда объектом притеснения являлись члены независимых профсоюзов. Хотя правильнее изменить последовательность: сначала они становились объектами притеснения, а потом в поисках заступников вступали в профсоюз «Действие» или иную общественную организацию, и после этого, как правило, ощущали на себе еще большее давление. Здоровье дороже. Как медики Башкирии борются за свои права и что за это бывает Справедливости ради отметим, что официальный профсоюз работников здравоохранения тоже периодически публикует сообщения о защите прав медиков, но если рассматривать ситуацию на местах, очевидно: там профкомы, как правило, зависят от мнения руководства медучреждений. Антон Орлов Мое мнение: руководство ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» в Уфе, по всей видимости, испугалось создания независимой профсоюзной организации, появившейся как ответ на волну увольнений, и допустило нарушения трудового законодательства. При этом отмечу, что во всех медучреждениях, где есть наши ячейки, их создание администрации стационаров или поликлиник спровоцировали сами, хоть этот факт они стараются у себя в голове заменить на какие-то козни, утверждает Антон Орлов, координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в Башкирии. По его словам, в Ишимбайской ЦРБ и других медучреждениях, где работают ячейки профсоюза, также ощущается неприязнь к активистам со стороны руководства. Далеко не все в порядке в этих медучреждениях, и, в первую очередь, их руководителям было бы полезно вместо интриг начать уважать своих подчиненных и соблюдать закон, а также ставить оказание качественной медицинской помощи гражданам выше отчетов перед министерствами и ведомствами, — отметил координатор профсоюза и привел свежие примеры. Так, в Ишимбайской ЦРБ работники отделения скорой помощи, включая водителей, давно жаловались на урезанные доплаты за работу в ночное время (40% фельдшерам и медсёстрам и всего лишь 20% — водителям скорой помощи) и за неоплату сверхурочной работы. Если выразить сказанное в рублях, то, по данным профсоюза «Действие», при средней годовой норме часов 147,32 на ставку в 2020 году ишимбайские фельдшеры и медсестры за ночные смены получили 24 590 рублей в месяц, а могли бы при 100-процентных выплатах рассчитывать на 56 747 рублей (в расчете на одного работника). Как выяснилось, такой уровень «ночных» выплат был в своё время закреплён в коллективном договоре Ишимбайской ЦРБ, который принимался и утверждался с участием официального профсоюза работников здравоохранения. Теперь на второе декабря намечено заседание новой комиссии по внесению изменений в коллективный договор. Мы имели возможность ознакомиться с коллективными договорами в других медучреждениях Башкирии (они обычно есть в открытом доступе) и можем с уверенностью констатировать: во многих случаях условия труда с каждой новой редакцией коллективного договора становятся только хуже, говорит общественник. При этом интересная подробность: по данным о кредиторской задолженности Ишимбайской ЦРБ на 1 июля 2020 года, из 48 отраженных в ней миллионов рублей, больше половины — 28 миллионов — это задолженность по фонду оплаты труда. При этом минздрав РБ постоянно сообщает, что все выделяемые средства своевременно доводятся до медучреждений. По словам Антона Орлова, в городской больнице Салавата тоже сложилась непростая ситуация. Её главный врач Ильшат Яппаров уже два месяца не исполняет вынесенное ещё 28 сентября 2020 года представление прокуратуры об устранении нарушений, касающихся стимулирующих выплат работникам роддома и женской консультации. Речь идет о выплатах по постановлению правительства РФ № 415 и региональному указу главы РБ №УГ-122. Незадолго до внесения прокуратурой Салавата этого представления наши активисты готовы были выйти на пикет и даже подали заявку на его проведение. Но потом они получили обещание от прокуратуры города оказывать всестороннюю помощь в защите их прав. Однако сегодня, по прошествии двух месяцев, результата так и нет, пояснил собеседник. По его мнению, эти три примера — из клиники «РЖД-Медицина», Ишимбайской ЦРБ и Салаватской городской больницы — являются, слишком распространенными явлениями. Отметим, что петиции профсоюза «Действие» в минздраве Башкирии в большинстве случаев игнорируют, не признавая за этой организацией права представлять интересы медработников. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин дает комментарии к той или другим проблемным ситуации только на совещаниях в правительстве или на еженедельном брифинге по ситуации с коронавирусом. Кошелек или жизнь. В Башкирии в погоне за бюджетами ФОМС больницы рискуют пациентами В ведомстве стало в порядке вещей в ответ на запросы СМИ обещать прислать пояснения позднее «в связи с большим объемом запрошенной информации», а потом благополучно забывать о них (так, например, было с запросом по поводу освоения медучреждениями Башкирии бюджетов ФОМС). По этой причине процитируем выступление Максима Забелина на одном из недавних оперативных совещаний в правительстве РБ. По данным на конец октября, по сравнению с прошлым годом численность врачей Башкирии уменьшилась на 197 человек (или на 1,4%).Оптимальное количество врачей не достигнуто. В 2020 году на 10 тысяч пациентов должно приходиться 37 врачей. По итогам третьего квартала показатель составил 35,8. Также уменьшилось число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. По сравнению с 2019 годом их стало на 180 меньше, или на 2,1%. Показатель на 10 тысяч населения составил 20,8 вместо 21,1, отметил глава башкирского минздрава. По информации Башстата, за январь–июнь 2020 года, в Башкирии насчитывалось около 14,3 тысячи врачей. Их средняя зарплата составляла 71 тысячу рублей. Численность среднего медперсонала в регионе была 37,4 тысячи человек, младшего медперсонала гораздо меньше — 2 тысячи человек. В связи с загруженностью терапевтов на работу в медучреждения отправляют студентов-ординаторов и студентов старших курсов Башгосмедуниверситета. Более 1 200 ординаторов уже работают в больницах и поликлиниках региона на разных должностях. Ещё 200 будущих медиков находятся в резерве и по запросу медорганизаций могут приступить к работе в любой момент. Тест на кризис. В Башкирии «ковидная» практика студентов-медиков обернулась скандалом В своем вчерашнем обращении к сотрудникам частных клиник министр Забелин пообещал тем, кто придет поддержать коллег в государственные медучреждения, достойную оплату. Его слова звучали вполне искренне. По прогнозам экспертов, пик второй волны коронавируса на подходе, его ждут в декабре-январе. Одолеть пандемию совсем удастся в лучшем случае не ранее, чем через год, когда большая часть населения переболеет и выработает иммунитет. Осталось набраться сил и выжить.

