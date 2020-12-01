Неестественный отбор. В Башкирии на пике пандемии медработники заявили о притеснениях

Двух медсестер обвинили в краже наркотиков (это было еще в прошлом году, до создания профсоюзной ячейки «Действия»). Но потом ампулы внезапно нашлись — видимо, авторы «спецоперации» поняли, что такое событие повлечет проверку всей больницы. Медсестёр потом все равно вынудили уволиться другими способами. Работать стало невыносимо. У моего руководителя на стенке висел календарик, на котором, как мне сказали, были отмечены даты, по которым она должна была писать на меня служебные записки руководству. Когда я посмеялась над этим, календарик тут же спрятали. Людям срезали премии из-за малейших претензий. Человеку могли заочно закрыть больничный в нашей поликлинике и сообщить об этом ему только на следующий день. Сотрудник спешно приезжает на работу, где его уже ждут с видеокамерами и фиксируют факт опоздания, чтобы оформить тут же выговор. И это только малая часть примеров, рассказала руководитель ячейки профсоюза «Действие», бывший экономист ж/д больницы Ольга Савельева, увольнение которой, по ее словам, также было связано с целой чередой изматывающих неприятных инцидентов.