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Posted 22 июля 2020, 09:18

Published 22 июля 2020, 09:18

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Медики из Башкирии получили выплаты только после вмешательства прокуратуры

Медики из Башкирии получили выплаты только после вмешательства прокуратуры

22 июля 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Медицинский персонал центральной районной больницы в Дюртюлях получил выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

Прокуратура Башкирии сообщила, что по результатам проверки в Дюртюлинкой районной больнице установлено, что 54 сотрудника больницы не получили стимулирующие выплаты.

Выплаты положены за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Получили их не только врачи и медсестры, но также и фельдшеры скорой помощи.

Права работников по результата представления восстановлены, им выплатили положенные средства на сумму более 1,1 млн рублей. Ответственных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Общество#Новости#Прокуратура Башкортостана#Прокуратура Башкирии
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