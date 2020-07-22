Медики из Башкирии получили выплаты только после вмешательства прокуратуры

Posted 22 июля 2020, 09:18
Published 22 июля 2020, 09:18
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Прокуратура Башкирии сообщила, что по результатам проверки в Дюртюлинкой районной больнице установлено, что 54 сотрудника больницы не получили стимулирующие выплаты.
Выплаты положены за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Получили их не только врачи и медсестры, но также и фельдшеры скорой помощи.
Права работников по результата представления восстановлены, им выплатили положенные средства на сумму более 1,1 млн рублей. Ответственных привлекли к дисциплинарной ответственности.