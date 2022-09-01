Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя
Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя
Вчера, 08:52ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Жители республики не смогут приобрести спиртные напитки в магазинах в связи с проходящим сегодня по всей стране Днём знаний

На территории республики сегодня действует запрет на продажу алкоголя. Известно, что региональный запрет на продажу алкоголя связан с проведением сегодня в школах республики Дня знаний.

Отмечается, что запрет данное ограничение касается только розничной торговли. В свою очередь, бары, рестораны и прочие заведения общепита по-прежнему беспрепятственно реализовывать алкогольную продукцию.

Напомним, что данный запрет действует также в в День празднования Последнего звонка для школьников, День молодёжи — 27 июня, а также в дни празднования Сабантуя на территории отдельно взятых муниципалитетов Башкирии. Отметим также, что ранее была озвучена инициатива ужесточить ограничения по продаже алкоголя в день молодёжи. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

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