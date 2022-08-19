В Башкирии могут ужесточить закон о продаже алкоголя в День молодёжи

Проект закона, призванный расширить действие запрета на продажу алкоголя в праздничные даты, был опубликован на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти

В Башкирии на обсуждение был вынесен законопроект, дополняющий закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ». Соответствующий документ был ранее опубликован на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти. Так, в законопроекте, вынесенном на обсуждение заместителем председателя Курултая республики Рустамом Ишмухаметовым, сообщается, что запрет на продажу алкоголя на территории республики не действует в дни проведения мероприятий, приуроченных к той или иной календарной дате. Таким образом, в случае, когда праздник выпадает на будние дни, праздничные мероприятия переносятся на выходные, при этом запрет на продажу алкоголя в эти дни не действует, из-за чего участники народных гуляний могут беспрепятственно приобрести его в свободной продаже. В качестве примера в законопроекте приводится тот факт, что в этом году День молодёжи выпал на понедельник, а связанные с ним мероприятия проводились в выходные, когда запрет на продажу спиртного не действовал. Таким образом, законопроект подразумевает под собой запрет на продажу спиртного распространяется и на дни когда в муниципалитетах проводятся праздничные мероприятия.

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