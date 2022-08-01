Хабиров рассказал о погибших на Украине уроженцах Башкирии, ставших героями России

Хабиров рассказал о погибших на Украине уроженцах Башкирии, ставших героями России
Хабиров рассказал о погибших на Украине уроженцах Башкирии, ставших героями России
Вчера, 13:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Семьям погибших глава Башкирии наказал помогать во всем на оперативке в ЦУР Башкирии 1 августа.

На сегодняшней оперативке правительства Башкирии в ЦУР Радий Хабиров озвучил имена военнослужащих, погибших в специальной военной операции военнослужащих удостоенных звания Героя РФ посмертно. Это уроженец Уфы Максим Серафимов и уроженец Тамерлан Ильгамов. Награду они получили за героизм, мужество и отвагу проявленные при исполнении воинского долга.

Радий Хабиров уточнил, что звезды Героев вручили родителям погибших военнослужащих и признался в том, что траурная церемония была очень тяжелой, но сообщил и то, что республика гордится «тем, что такие ребята у нас есть».

Еще четверых военнослужащих из Башкирии также приставили к награде Орденами Мужества посмертно. Их получили Альберт Аллагулов и Вадим Кельдин из Уфы, Егор Ефимов из Сибая и Марсель Курманалин из Кармаскалинского района.

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