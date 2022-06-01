Президент Нотариальной палаты Башкирии не смогла вернуться к работе через суд

Ранее «Ъ-Башкортостан» сообщал, что глава Нотариальной палаты и трое ее коллег обвиняются в превышении должностных полномочий. Предполагается, что в конкурсе на должность нотариуса в нотариальном округе Благовещенский и г. Благовещенск они завысили оценки одного из претендентов — сына Розы Евстафьевой.