Президент Нотариальной палаты Башкирии не смогла вернуться к работе через суд

Президент Нотариальной палаты Башкирии не смогла вернуться к работе через суд
Президент Нотариальной палаты Башкирии не смогла вернуться к работе через суд
1 июня, 09:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Розу Евставьеву и трех её коллег обвиняют в превышении полномочий. Ранее Кировский райсуд временно отстранил женщину от должности главы нотариальной палаты, сообщает пресс-служба судов РБ.

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Кировского райсуда Уфы о временном отстранении главы Нотариальной палаты Башкирии Розы Евстафьеву. Отметим, что отстранение связано с обвинением уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов Башкирии, Верховный суд республики постановил, что Евстафьева может получать ежемесячное пособие в размере федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13 793 рубля.

Ранее «Ъ-Башкортостан» сообщал, что глава Нотариальной палаты и трое ее коллег обвиняются в превышении должностных полномочий. Предполагается, что в конкурсе на должность нотариуса в нотариальном округе Благовещенский и г. Благовещенск они завысили оценки одного из претендентов — сына Розы Евстафьевой.

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