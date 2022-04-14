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Президента Нотариальной палаты Башкирии отстранили от должности после уголовного дела

14 апреля 08:38
Фото: Максим Карликов / 1MI
Женщину, а также троих её коллег обвиняют в превышении полномочий, сообщает «Ъ-Башкортостан» 14 апреля

В Башкирии от должности отстранили президента Нотариальной палаты республики Розу Евстафьеву. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Предполагается, что женщина незаконно назначила на должность нотариуса в нотариальном округе Благовещенский и г. Благовещенск своего сына.

Как сообщает «Ъ-Башкортостан», Евстафьева, а также трое её коллег подозреваются в превышении должностных полномочий. Предполагается, что женщины в составе конкурсной комиссии вступили в сговор, чтобы способствовать победе аффилированного лица.

Ранее портал «Говорит Нотариат» сообщал, что осенью прошлого года в Нотариальной палате республики прошли обыски. Тогда в ходе обыска 30 ноября у президента палаты были изъяты личный телефон с рабочим ноутбуком, а также документы, касающиеся конкурсов на замещение вакантной должности нотариусов на территории республики.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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