Президента Нотариальной палаты Башкирии отстранили от должности после уголовного дела

Ранее портал «Говорит Нотариат» сообщал, что осенью прошлого года в Нотариальной палате республики прошли обыски. Тогда в ходе обыска 30 ноября у президента палаты были изъяты личный телефон с рабочим ноутбуком, а также документы, касающиеся конкурсов на замещение вакантной должности нотариусов на территории республики.