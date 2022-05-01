IKEA продлила приостановку работы магазина в Уфе

Компания IKEA закрытая в Уфе до 31 мая продлит приостановку еще на 3 месяца

О том, что компания, несмотря на информацию о вероятном скором возвращении на российский рынок, решила продлить приостановку, сообщил профсоюз компании 30 апреля.

Еще 3 марта 2022 года мебельный гигант из Швеции компания IKEA заявила о приостановке своей работы в России. После данного заявления в последние дни работы компании в магазинах фиксировали настоящие столпотворения желающих отовариться в данном магазине. Корреспондент Mkset побывал в магазине в день закрытия и сделал репортаж о том, что и как приобретали уфимцы и жители Башкирии в магазине «напоследок». В итоге как и было обещано компания работу свою в России приостановила. Не так давно в сети стала появляться официально не подтвержденная информация о том, что компания ищет варианты возвращения на рынок РФ, однако вместо возвращения было решено продлить приостановку работы еще на три месяца, продлится она до 31 августа 2022 года — такова информация профсоюза работников данной компании.

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