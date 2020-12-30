Вице-премьер Башкирии прокомментировал слова коллеги из Татарии обо «всех парнях»

В частности он привел в пример недавнее заявление вице-премьера Татарии Василя Шайхразиева о том, что он в Башкирии «предупредил всех парней». Бадранов в свою очередь посоветовал коллеге из соседней республики озаботиться своими парнями, чтобы в итоге «их не затаскали по судам на националистический дискурс». Кроме того, он рекомендовал чиновникам Татарии разобраться в ситуации со смертностью, которая, по словам Азата Бадранова, выше чем в Башкирии и является одной из самых высоких в стране.