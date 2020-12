Вице-премьер Башкирии прокомментировал слова коллеги из Татарии обо «всех парнях»

Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов прокомментировал заявление своего коллеги из соседнего Татарстана Василя Шайхразиева о фальсификации результатов Всероссийской переписи населения, которая состоится только в 2021 году.

Бадранов рассказал, что в последнее время казанские соседи ведут агрессивную и политизированную иторику в части предостоящей переписи населения. В государственных СМИ соседней республики участились высказывания официальных лиц, носящие менторский и экспансионистский характер. Фактически один субъект России обвиняет другой в фальсификации результатов Всероссийской переписи населения, которая начнётся лишь в апреле 2021 года, пишет Бадранов. В частности он привел в пример недавнее заявление вице-премьера Татарии Василя Шайхразиева о том, что он в Башкирии «предупредил всех парней». Бадранов в свою очередь посоветовал коллеге из соседней республики озаботиться своими парнями, чтобы в итоге «их не затаскали по судам на националистический дискурс». Кроме того, он рекомендовал чиновникам Татарии разобраться в ситуации со смертностью, которая, по словам Азата Бадранова, выше чем в Башкирии и является одной из самых высоких в стране. Хотелось бы обратить внимание что, из уст руководства нашей республики никогда и ни разу не звучала критика межнациональных и межконфессиональных браков. Никто и никогда из нашей управленческой команды не указывал никому, как записываться на переписи, не звучали оценки по национальному составу того или иного населенного пункта, отметил Бадранов. Он считает, что в преддверии переписи населения должны пресекаться попытки поставить под угрозу межнациональные отношения. Кроме того, Азат Бадранов заявил, что на подобные вещи должны обратить внимание надзорные ведомства и официальные организаторы ведомства. Напомним, ранее Василь Шайхразиев высказался по поводу переписи населения в Башкирии. Он рассказал, что в интернете стали распространяться слухи, что якобы в РБ наблюдается некая дискриминация татар. Шайхразиев предупредил Башкирию, что за любое противоправное действие придется отвечать уже в суде.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter