Из 11 кандидатов на должность мэра Уфы к конкурсу допустили лишь пять

Сегодня, 30 декабря, на заседании конкурсной комиссии отобрали пять кандидатов из 11 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета.

Поборются за кресло мэра 15 января 2021 года: 1. Гафаров Артур Разилевич, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в администрации Уфы; 2. Греков Сергей Николаевич, врио мэра Уфы; 3. Слепнёв Алексей Евгеньевич, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО»; 4. Тимиров Марат Альтафович, генеральный директор АО «БПО «Прогресс»; 5. Хафизов Рустам Фларидович, генеральный директор ООО «ГазСтройПроект» (по совместительству), индивидуальный предприниматель. По информации, предоставленной Горсоветом, остальные кандидаты не получили допуск по нескольким причинам. Например, несоответствие требованиям или предоставление не полного пакета документов.

