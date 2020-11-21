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Среди кандидатов в мэры Уфы ждут появления «неожиданного для общественности человека»

21 ноября 2020, 06:01
Фото: Mkset.ru
Пока называют четырех наиболее реальных претендентов на пост главы администрации башкирской столицы.

В соцсетях появилась информация о том, что следующим мэром Уфы может стать «совершенно неожиданный для общественности человек». Первым такую информацию запустил в массы tтелеграм-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на свои источники «в Белом доме».

Ранее в числе наиболее обсуждаемых кандидатов в кресло мэра Уфы называли таких резонансных политиков, явно пользующихся симпатией главы региона Радия Хабирова, как заместитель руководителя администрации Хабирова Ринат Баширов, мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев, глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов и глава Сибая Рустем Афзалов.

И хотя последние двое в последнее время стали весьма одиозными личностями из-за своих публичных высказываний (Афзалов назвал оппонентов экскрементами, а Абдрахманов вообще обматерил их), доверие руководителя Башкирии они пока еще не утратили.

Напомним, прежний мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин скончался не так давно после заражения коронавирусом.

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