Губернатор Волгоградской области подписал соглашение о сотрудничестве с ЛНР

Сегодня, 28 июня, свой рабочий день Бочаров провел в ЛНР. После подписания соглашения о сотрудничестве с ЛНР Бочаров встретился с активом района. С местными жителями он обсудил задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. В частности, разговор коснулся уборочной страды, детской летней оздоровительной кампании, подготовки к новому учебному году и отопительному сезону. Затронули вопрос об организации работы с ветеранскими и другими общественными организациями, сообщает gorvesti.ru.
В Луганске Бочаров возложил цветы к обелиску Героям Великой Отечественной войны и к монументу защитникам Луганской народной республики.
Власти Волгоградской области провели серьёзную подготовительную работу по участию региона в возвращении мирной жизни на освобождённые территории. По словам Бочарова, в регионе будут организованы медицинские поезда с волгоградскими специалистами. Медработники займутся проведением профилактических осмотров жителей ЛНР. Особо тяжелых пациентов и нуждающихся в лечении детей направят в волгоградские клиники.
Волгоградская область имеет опыт, который позволит качественно выполнить все поставленные задачи. С 2014 года в регионе построили и восстановили 3,2 тысячи километров дорог, возвели и реконструировали 67 детских садов, ввели в строй шесть новых школ, отремонтировали и модернизировали 600 учреждений здравоохранения, реализовали 1,5 тысячи проектов благоустройства.
Намеченные планы получают финансирование из бюджетов всех уровней. В сельские поселения и районы Волгоградской области ежегодно поступают новые трактора, цистерны, пожарные машины и другая спецтехника для решения вопросов местного значения.
В настоящее время волгоградские дорожники и строители уже проводят в ЛНР работы по восстановлению дорог и социальных объектов. Сегодня в Станично-Луганский район доставили стройматериалы и необходимую технику. Также передано около 80 тонн гуманитарных грузов.
Станично-Луганский район вошел в состав ЛНР после освобождения в конце февраля в ходе специальной военной операции. Стоит отметить, что шефам из Волгоградской области досталась не самая разрушенная территория. Теперь здесь предстоит восстанавливать дороги, детские сады, школы и другие объекты, разрушенные в результате обстрелов ВСУ.