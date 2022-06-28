Губернатор Волгоградской области подписал соглашение о сотрудничестве с ЛНР

Сегодня, 28 июня, свой рабочий день Бочаров провел в ЛНР. После подписания соглашения о сотрудничестве с ЛНР Бочаров встретился с активом района. С местными жителями он обсудил задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. В частности, разговор коснулся уборочной страды, детской летней оздоровительной кампании, подготовки к новому учебному году и отопительному сезону. Затронули вопрос об организации работы с ветеранскими и другими общественными организациями, сообщает gorvesti.ru.