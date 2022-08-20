Мысль в сторону означает побег: почему инакомыслящих в России наказывают жестче убийц

Мысль в сторону означает побег: почему инакомыслящих в России наказывают жестче убийц
Мысль в сторону означает побег: почему инакомыслящих в России наказывают жестче убийц
Вчера, 13:12ПолитикаФото: 1MI
Анализируя судебную практику, эксперты подчеркивают: насильников и рецидивистов все чаще отправляют под домашний арест или приговаривают к условному сроку, а вот за репост в соцсетях или «неправильную» публикацию можно попасть в тюрьму надолго.

Самые большие сроки — до 20 лет, если не рассматривается совокупность преступлений) по УК России полагаются за убийство, изнасилование несовершеннолетних, причинение тяжкого вреда здоровью. Тем не менее самые громкие дела этого лета — череда задержаний журналистов и учёных.

Пока обвиняемые в ненасильственных преступлениях сидят в СИЗО, «скопинского маньяка» Виктора Мохова отправили под домашний арест по делу об укрывательстве убийства. В прошлом году в Свердловской области рецидивист за дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего тоже пошел лишь под домашний арест — правда, из дома сбежал, встретил туристку и убил. Эксперты подчеркивают, что, очевидно, приоритеты у силовиков явно сместились.

Правозащитники считают, что выбор меры пресечения зачастую слабо согласуется с реальностью, при этом арест сегодня — это инструмент ведения следствия: давление на обвиняемого — единственный вариант работы органов следствия. Юристы отмечают, что законодательство России трансформировалось в плане гуманизации уголовного наказания — это делается для разгрузки тюрем и СИЗО, которые при этом наполнены людьми, которые не опасны для общества. При этом по таким статьям как «убийство» не только проще дожидаться приговора на свободе, но и больше шансов получить оправдание, чем по ненасильственным статьям.

Также факт того, что в этом году самым страшным преступлением стало инакомыслие и распространение нежелательной информации, подтверждает проведение судебных заседаний в преимущественно закрытом формате.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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