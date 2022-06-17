Андрей Иванюта останется главой Белорецкого района Башкирии еще на два года

Андрей Иванюта останется главой Белорецкого района Башкирии еще на два года
Андрей Иванюта останется главой Белорецкого района Башкирии еще на два года
Вчера, 15:54ПолитикаИрина ДеревянчукФото: соцсети Андрея Иванюты
Такое решение приняли депутаты районного совета, о чем сам Иванюта сообщил на своей странице в социальной сети 17 июня.

Нынешнему главе Белорецкого района Башкирии Андрею Иванюте продлили полномочия. Депутаты Белорецкого районного совета отдали свои голоса за кандидатуру Иванюты, а это означает, что еще на два года он останется в кресле главы района, именно на такой срок заключен контракт.

— Работаем дальше — написал Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети и поблагодарил белоречан за поддержку и активность, за желание вместе развивать район. Достались благодарности от главы также депутатам и коллегам — за работу в единой слаженной команде.

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