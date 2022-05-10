С Днем Великой Победы поздравили западных политиков

Открытки с поздравлениями с Днем Великой Победы получили главы таких стран, как США, Франция, Литва, Эстония, Польша, Грузия, а также члены правительств Великобритании, Германии, Австрии и Канады.

Россияне, в основном из приграничных регионов, напомнили о том, что в этом году девятого мая исполняется 77 лет Великой Победе. Они напомнили о сражениях с нацизмом и о том, что русский народ ценой своей жизни подарил мир всем людям на Земле. Об этом пишет NewsNN.ru. Поздравления были разосланы бизнесменам и селебрити, в том числе и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру. Поздравительные сообщения перевели на разные языки. В них напомнили о Дне Победы — великом празднике для всех в мире. Так, Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии, получил поздравления на немецком языке, а Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, — на испанском языке. Фото: социальные сети Кроме того, сообщения с поздравления от граждан России получили бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Елизавета II, королева Великобритании и королевств Содружества, и многие другие.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter