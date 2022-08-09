Смотровая башня с круговым обзором за 150 млн рублей может появиться в Уфе

В Уфе может появиться новый аттракцион стоимостью порядка 150 миллионов рублей. Проект смотровой башни с круговым обзором был презентован ранее в ходе инвестчаса с участием сити-менеджера Ратмира Мавлиева.
Сообщается, что амбициозный проект, который сами создатели называют «уникальным для России», заслужил одобрение участников совещания. Отмечается, что презентовавшая его компания «Пять звезд» из Екатеринбурга ранее занималась строительством масштабных аттракционов в разных российских городах. На их счету строительство колёс обозрения в Екатеринбурге, Уфе, Сочи и других.
По предварительным оценкам, на строительство объекта понадобится порядка 150 миллионов рублей, также в ходе строительных мероприятий предполагается создание 40 новых рабочих мест. Локация, на которой расположится башня, станет известна позднее.
Напомним, ранее стало известно, что власти Уфы рассматривают городскую Набережную в качестве локации для установки третьего колеса обозрения. По словам уфимского бизнес-шерифа Дамира Галиуллина, поезда на аттракционе позволит жителям и гостям города рассмотреть город со всех сторон.