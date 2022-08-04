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В Уфе планируют установить третье колесо обозрения

4 августа 13:14
Фото: 1MI
Третье колесо обозрения может появиться на Набережной.

В Уфе может появиться третье колесо обозрения, которое не будет похоже на два уже существующих. Так, на данный момент власти города рассматривают проект.

В частности, конструкция будет в форме бублика и, как заявил бизнес-шериф Уфы Дамир Галиуллин телеканалу UTV, аттракцион будет крутиться и постепенно подниматься, что позволит горожанам рассмотреть Уфу со всех сторон.

Напомним, что в Уфе работают два колеса обозрения: в парке им. Гафури и рядом с ТРК «Иремель». Высота двух аттракционов 48 и 60 метров соответственно.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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