В Башкирии депутат Курултая подал уведомление о проведении митинга для эксперимента

— Даже интересно, что напишут мне в ответе. Может быть, напишут, что меня опередил какой-нибудь шустрый лизоблюд из партии жуликов и место занято – что ж непременно посетим преждевременную масленицу. А может быть сошлются на пандемию коронавируса - ведь коварный ковид липнет исключительно на митингах, а не на рэп концертах, — написал Дмитрий Чувилин в своем сообщении.