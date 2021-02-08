В Башкирии депутат Курултая подал уведомление о проведении митинга для эксперимента

— Ввиду обилия отказов в согласовании протестных мероприятий, у меня сложилось впечатление что провести митинг законно – просто невозможно. И я решил провести эксперимент, и заодно проверить, как исполняется законодательство о публичных мероприятиях, — отметил он.
Дмитрий Чувилин полагает, что несмотря на соблюдение порядка подачи заявления митинг все же не будет согласован. К слову, целью общественного собрания депутат указал ситуации с повышенными тарифами ЖКХ, обманутыми дольщиками и вкладчиками «Золотого запаса».
— Даже интересно, что напишут мне в ответе. Может быть, напишут, что меня опередил какой-нибудь шустрый лизоблюд из партии жуликов и место занято – что ж непременно посетим преждевременную масленицу. А может быть сошлются на пандемию коронавируса - ведь коварный ковид липнет исключительно на митингах, а не на рэп концертах, — написал Дмитрий Чувилин в своем сообщении.