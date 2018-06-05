Константин Толкачев: Парламент Башкирии значительно обновится

3 июня в Башкирии прошло предварительное голосование (праймериз) для того, чтобы определиться с достойными кандидатами на выборы в Госсобрание республики.

Явка в этот день была больше, чем два года назад, когда определялись с потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы, сказал Константин Толкачев.

- Явка составила 13,4 процента, проголосовали более 400 тысяч человек, - сказал Константин Толкачев. - На предварительном голосовании два года назад явка была 11,85 процента.

Впервые "единороссы" проводили праймериз не только на счетных участках, но и в интернете. - Онлайн проголосовали 15 тысяч человек, - сообщил руководитель регионального отделения "Единой России".