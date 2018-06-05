Константин Толкачев: Парламент Башкирии значительно обновится
Секретарь регионального отделения «Единой России » рассказал о предварительных итогах праймериз.
3 июня в Башкирии прошло предварительное голосование (праймериз) для того, чтобы определиться с достойными кандидатами на выборы в Госсобрание республики.
Явка в этот день была больше, чем два года назад, когда определялись с потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы, сказал Константин Толкачев.
- Явка составила 13,4 процента, проголосовали более 400 тысяч человек, - сказал Константин Толкачев. - На предварительном голосовании два года назад явка была 11,85 процента.
Впервые "единороссы" проводили праймериз не только на счетных участках, но и в интернете. - Онлайн проголосовали 15 тысяч человек, - сообщил руководитель регионального отделения "Единой России".
Наибольшую активность проявили сельские районы. В Хайбуллинском, Нуримановском, Баймакском районах явка превысила 17 процентов. Меньше всего избирателей пришли проголосовать в Агидели - почти 8 процентов. - Конкуренция была большая, отметил Толкачев, больше пяти человек на одно место. - Состав парламента значительно обновится, - отметил Константин Толкачев. - Так из 582 участников праймериз больше трети - это молодые люди. Многие из них заняли достойные места и будут представлять партию на выборах.